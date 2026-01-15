¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè2²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×Ë¿Ã·»Äï¤Î²ÈÂ²¤«¤éÄ¾¡¢Ç«¡¹¡¢»Ô¤Þ¤Ç¡¢½÷À¥¥ã¥é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þ¥³¥é¥à¡Û
¡¡NHK¤Ç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£Àï¹ñ»þÂå¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¡á¾®°ìÏº¡¿ÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬¡¢·»¡¦½¨µÈ¡Ê¡áÆ£µÈÏº¡¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¶¦¤ËÅ·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ñÀ×¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¡£1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤¬»ø¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤¬»ø¤Ë¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ£µÈÏº¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êì¡¦¤Ê¤«¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¡¢»Ð¡¦¤È¤â¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¡¢Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉð²È¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¯ºÝ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½÷À¤Î°·¤¤Êý¤À¡£Éð²È¼Ò²ñ¤ÏÃËÀÃæ¿´¤ÇÊª»ö¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È½÷À¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¥¥ã¥é¤ÎÉÁ¤Êý¤ÏÃÎ·Ã¤Î¹Ê¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¾®°ìÏº¤¬Éð»Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÀÌ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤éÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²á¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²¹¤«¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê¾®°ìÏº¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤âµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¿Ã²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤Î¾ï¤È¤·¤Æ¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤·¤¿½¨µÈ¤Ï¸å¡¹¡¢Êì¤ä»Ð¡¦Ëå¤¿¤Á¤òÀ¯¼£¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²ó¡¢¾®°ìÏº¤ÎÎ¹Î©¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¸«Á÷¤Ã¤¿½÷À¿Ø¤Ë¤â¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¾®°ìÏº¤Ï¤¤¤«¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡È¯ÇäÃæ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡¡Ë¿Ã·»Äï¡ª¡¡Á°ÊÔ¡×¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¿´ÇÛ¤´¤È¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¡Êºä°æ¡Ë¡¢¡Ö·»Äï¤Î½ÐÀ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤¯¤â°¤¯¤âÊë¤é¤·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜß·¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸å¡¹¡¢ÉúÀþ¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢¾®°ìÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤½÷À¤¬Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤À¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç½éÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤é¾®°ìÏº¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢²È¤«¤é³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Î²ó¡¢»ø¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¾®°ìÏº¤«¤é¡Ö¤ï¤·¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿Ä¾¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÂ¼¤ò½Ð¤ë¡£¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤«¤é½é¡¹¤·¤µÉº¤¦2¿Í¤¬¤³¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£µÈÏº¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤½÷À¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ç«¡¹¤À¡£º£¤Î¤È¤³¤íÆ£µÈÏº¤ËÌÜ¤ò³Ý¤±¤ë¿¥ÅÄ²È²È¿Ã¡¦ÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÆ£µÈÏº¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ëÇ«¡¹¤¬¤³¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤·¡¢¾®°ìÏº¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Ç«¡¹Ìò¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡¢Æ£µÈÏºÌò¤ÎÃÓ¾¾¤È¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ê23¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¤½¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼Çµï¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎËå¡¦»Ô¤À¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢»Ô¤Ï¤ä¤¬¤ÆÀõ°æÄ¹À¯¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãã¡¹¡¢½é¡¢¹¾¤Î¡ÉÀõ°æ»°»ÐËå¡È¤ò»º¤à¡£ÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë»Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÆÉ±¡×¡Ê08¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤¡£µÜºê¤ÏÁ°½Ò¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤¬¤¤¤¤ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¿Ã·»Äï¤È¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ë¿Ã·»Äï¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÉð¾¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿½÷À¿Ø¤â¤¤Ã¤È¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥¥ã¥¹¥È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿®Ä¹¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç»É±¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê°æ¾å·ò°ì¡Ë