¥±¥ó¥³¥Ð²òÀâ¡¡¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¾þ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¥ï¥±¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWRESTLE¡¡KINGDOM¡¡20¡×¤Ç¡¢NEVERÌµº¹ÊÌµé²¦¼ÔEVIL¤òÁê¼ê¤Ë¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ê¤ÉÂçµ»¤ò»Å³Ý¤±¡¢¶§´ï¹¶·â¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ²¦¼Ô½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂç´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤è»°³Ñ¹Ê¤á¡¢Íî¤È¤·¤¿¡£EVIL¤ò¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×ÅÄÃæÂî»Ö¤¬¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¤¤ä¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ê¡¢»î¹çÁ°¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤â¤¦EVIL¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢EVIL¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ò¡¼¥ë¤è¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤Ç¡¢Á°Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡È¤ª¤¤¥¦¥ë¥Õ¡¢²¶¤ËÉé¤±¤¿¤é¤ªÁ°¤Ï½ÀÆ»Ãå¤ò2ÅÙ¤ÈÃå¤ë¤Ê¡£Æ¬¤â´Ý¤á¤µ¤»¤ÆË·¼ç¤Ë¤¹¤ë¡£¿·Äï»Ò¤é¤·¤¯¤·¤í¥³¥é¡É¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡È¤¦¤ë¤»¤¨¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤éÅöÆü¡¢1.4¤ÎÆþ¾ì¼°¤Ç¡Ê¥¦¥ë¥Õ¤¬¡Ë¤â¤¦Æ¬¤òÀè¤Ë´Ý¤á¤ÆÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç½ÀÆ»Ãå¤ò¥Ñ¡¼¥ó¥Ã¤ÆÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦EVIL¤ÏÅÒ¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤ÈEVIL¤Î¿´¶¤òÁÛÁü¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ï¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤¿»þ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£Àè¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤·¤Ê¡¢¹õ¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¤¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£