ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¡1¿ÍÂ©»Ò¤Ï¡Ö18ºÐ¡£¤â¤¦À®¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡»Ò°é¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÏÂ©»Ò¤«¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤ÆË¡¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¶¦¤Ë¡Ö¡»¡×¤Î»¥¤òÊú¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÌðÅÄ¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡ÖÌðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬18ºÐ¡×¤ÈÄ¹ÃË¤¬¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£18ºÐ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤â¤¦À®¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ê´Ý»³¡Ë¤Ïº£2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ê»Ò°é¤Æ¡Ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï18¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤ÏÂ©»Ò¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â©»Ò¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌðÅÄ¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ÝÇ½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄ¤Ï06Ç¯11·î¤ËÅö»þÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿²¡Èø³Ø»á¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£