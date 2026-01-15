SWEET STEADY¡¢3·î25Æü¤Ë3rd¥·¥ó¥°¥ëCDÈ¯Çä·èÄê¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SWEET STEADY¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë3rd¥·¥ó¥°¥ëCD¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSWEET STEADY¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYAKIMOCHI¡¿¤°¤Ã¤¸¤ç¤Ö¡ª¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½Õ¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡¢½©¤Ë¤Ï6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿SWEET STEADY¡£4·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ØSWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢YouTube¤Ç260Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£SWEET STEADY¤é¤·¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
