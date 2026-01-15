¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÈÃæÆ»²þ³×¡É¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ø¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ï·èÄê¤·¡¢¸øÉ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢¿·ÅÞ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÍè½µ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¢§¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÃæÆ»²þ³×ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢·ë½¸¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤òÎ©·û¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢§ÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢§¸øÌÀÅÞ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¿¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£