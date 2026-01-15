Mrs. GREEN APPLE¿·¶Ê¡Ölulu.¡×½éÆüºÆÀ¸¿ô¤¬¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂå1°Ì¤Ë¡¡¥Õ¥§¡¼¥º3¤¬²Ú¡¹¤·¤¯Ëë³«¤±¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬1·î12Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤¬¡¢26/1/12ÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç243.8Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½ÁÈ¡Û¥ß¥»¥¹¤¬6¶Ê¡ª¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10°ìÍ÷
¡¡ÇÛ¿®½éÆü¤ÎºÆÀ¸¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢BTS¤Î¡ÖFilm out¡×¡Ê286.2Ëü²ó¡¿2021Ç¯4·î2ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡¢¡ÖButter¡×¡Ê255.2Ëü²ó¡¿2021Ç¯5·î21ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢ÎòÂå3°Ì¡£¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤ÏÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡È¥Õ¥§¡¼¥º3¡É¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤Ï¡¢1·î16Æü¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè58²ó¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×ºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÖSoranji¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç¾å°Ì4°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»þÂå¤ÎÃþ»ù¤¬¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¿·¾Ï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
