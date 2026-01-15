°Û¼ï°Ü¿¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬52¡ó¡¡Äñ¹³´¶77¡ó¡¢°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì
¡¡¥Ö¥¿¤ÎÂ¡´ï¤Ê¤É¤ò¿Í¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¡Ö°Û¼ï°Ü¿¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸ÀÍÕ¤âÆâÍÆ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬52.9¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤È¡¢¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ê°åÎÅ¤È¤·¤Æ¤Ï53.8¡ó¤¬¡Ö¹ÎÄêÅª¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¬°Ü¿¢¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï77.0¡ó¤¬Äñ¹³´¶¤òÊú¤¯¤ÈÅú¤¨¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¹ñºÝÀìÌç»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÀÎ¤ºÌ»Ò°å»öË¡À©¸¦µæÉôÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤ä´Ä¶À°È÷¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¥¦¥§¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¡¢20¡Á70Âå¤Î3209¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£°Û¼ï°Ü¿¢¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï17.2¡ó¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤ßÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï12.5¡ó¡¢ÆâÍÆ¤Î¤ßÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï17.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¼ï°Ü¿¢¤¬°åÎÅ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï40.6¡ó¡£5.7¡ó¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬°å»Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢60.9¡ó¤¬°Ü¿¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£