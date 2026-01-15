¡Ú ÅìÈøÍý»Ò ¡Û¡¡É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤óÃÂÀ¸Æü¡¡²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¡¡¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
É×¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤Î72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÅìÈøÍý»Ò ¡Û¡¡É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤óÃÂÀ¸Æü¡¡²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¡¡¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×
ÅìÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÉ×¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ç°Ï¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥±¡¼¥¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¤Ç¡ØHappy Birthday¡¡TARO¡Ù¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÈø¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤é¤·¤¯¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¤ËÎã¤¨¤Æ½ËÊ¡¡£¡ÖÌë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥¤Î¤ª½Ë¤¤¡¡¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂçÇú¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯12·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø4Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¢¾®³Ø1Ç¯¤Î¼¡½÷¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍýÂÁÏº¤¯¤ó¤ÎÁÇ´é¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û