¡ÚMLB¡Û¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼ÆüÄø·èÄê¡¡ºòµ¨¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥¥±¤Î¤ª¤Ò¤¶¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¡õÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤·¤°¤µÈäÏª
MLB¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¤°¤µ¤ä¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«»£±Æ¤¹¤ëÃæ¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¥¥±Áª¼ê¤Î¥Ò¥¶¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤ª¿¬¤ò¤Î¤»¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë3¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î18Æü¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£