¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Í½ÁÛ¤Ï¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é¡Ä¹õÇ¥Þ¥¹¥¯¤Î¥¯¥»¤Ï¡©Æü¥Æ¥ì¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤¬15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¡ª¡¡2¿ÍÌÜ¤Ï2¿ÍÌÜ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈþ½÷¡×¤È¤·¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¹õÇ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤êÀÄ·Ï¤ÎÉÛ¤Ç´é¤Î²¼Éô¤òÊ¤¤Ã¤¿¼Ô¡£Æ°²è¤Ç¤Ï²»À¼¤òÊÑ¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¸ý¸µ¤Ë´ó¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËË¤ò¤µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¿¨¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡¢Æ±¤¸¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥á¥âÄ¢¸ò´¹¤È¥·¡¼¥ë½¸¤á¡×¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¡¢¿À¼Ò¤Î¾¾¤ÎÌÚ¤È¤«¹â¤¤½ê¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ÃÍÃÊÍ½ÁÛ¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¡¢¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¡¢Èª²ê°é¡Ê23¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£