¡ÚÁªµó¡ÛÁ°½°±¡µÄ°÷¤Ç¸µ¸©ÃÎ»ö¡¡ÀôÅÄÍµÉ§»á¡¡½°±¡Áª¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡Ô¿·³ã¡Õ
Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¸µÃÎ»ö¤ÎÀôÅÄÍµÉ§»á¤¬¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅÄ»á¤Ï2004Ç¯¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤·¡¢3´ü12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸©ÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò2´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸øÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¿·³ã4¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£
µîÇ¯12·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1·î15Æü¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅÄ»á¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£