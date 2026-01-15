¥¹¥º¥¿··¿¡È·Ú¥È¥é¡É¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡ª Àº×û¡ÖÄà¤êÌÜ¥é¥¤¥È¡×¤ÇÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó°ì¿·¡õ°ÂÁ´ÁõÈ÷¶¯²½¤Ç¿Ê²½¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÖX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë
¡¡¥¹¥º¥¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1961Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¿··¿¡Ö·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´¼Ö¤Çºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥°¥ê¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÀº×û¤ÇÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤¡Ö´é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤ÎÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î·Á¾õ¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤ X¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤äÀìÍÑ¥Ç¥«¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Ê²½¤Ï³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¡¼¡¢½õ¼êÀÊ¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¼ýÇ¼À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Á°¸å¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤äLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¼Ö¤Ë¡Ö¤Ì¤«¤ë¤ßÃ¦½Ð¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ìÁöÇËÀ¤ò¶¯²½¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÁõ¼Ö¤ÎÀ¶ÁÝ¥À¥ó¥×¤Ç¤Ï4WD¥â¥Ç¥ë¤Ë4Â®AT¼Ö¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¤Î11ÂåÌÜ¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿²ÙÂæ¤äÍ¥¤ì¤¿¾®²ó¤êÀÇ½¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤«¤é13Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¿ë¤²¤¿º£²ó¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤Ï¡¢Æ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤¬117Ëü2600±ß¤«¤é158Ëü1800±ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤¬129Ëü1400±ß¤«¤é180Ëü700±ß¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö´Þ¤à¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¤ÆÃÁõ¼Ö¤¬161Ëü8100±ß¤«¤é265Ëü8700±ß¤Ç¤¹¡£