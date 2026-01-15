ñ­»Ò·¿¤Î³¹Æ¬¤¬ÏÃÂê¤Î±§ÅÔµÜ»Ô¡£¼Ì¿¿¤Ï±§ÅÔµÜñ­»Ò​​​​​​​(±§ÅÔµÜñ­»Ò²ñ¸ø¼°X@Gyozakai_u¤è¤ê)

¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¡Öñ­»Ò¤¬³¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤ñ­»Ò·¿¤Î³¹Åô¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öñ­»Ò·¿³¹Åô¤ÎÃëver.¤ÈÌëver.¹çÀ®²èÁü¤Ç¤âAI²èÁü¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ñ­»Ò·¿³¹Åô¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëñ­»ÒÄÌ¤ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±§ÅÔµÜñ­»Ò²ñ¤Î¸ø¼°X¡£¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤­ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿ñ­»Ò¤¬ÅÅÃì¤Î¾å¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¡¢³¹¤ò¾È¤é¤¹ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£³¹Åô¤ÏµÜÅçÄ®¤Î160¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö¤ËÌ¾Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Öñ­»ÒÄÌ¤ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2020Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î°ìÉÊ¤Ë¡Öñ­»Ò¤È¸À¤¦¤è¤ê¤É¤é¾Æ¤­¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Öñ­»Ò¤Ç³¹¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¾Ð¾Ð¡×¡Öñ­»Ò¤â³¹¤ò¾È¤é¤¹¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¿·¼ï¤Î¿©Ãî¿¢Êª¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁíÌ³¾Ê²È·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯È¯É½¤Îñ­»Ò¹ØÆþ³ÛÂè1°Ì¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢Âè2°Ì¤¬µÜºê»Ô¡¢Âè3°Ì¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¡£