1·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¼Ø¸ý¤òÅð¤ß¡¢Æ¨Áö¤¹¤ëºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢43ºÐ¤ÎÃË¤¬1·î15Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¤È¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¾åÍ®Ìî¤Ë½»¤à·úÀß¶È¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï6Æü¸áÁ°2»þº¢¡¢ÉÙ»Î»ÔÃæÎ¤¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¼Ø¸ý3ÅÀ¡Ê»þ²Á¹ç·×1Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤¢¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëºÝ¤ËÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°¤ÇÃË2¿Í¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂæ½ê¤äÍá¼¼¤Ê¤É¤Î¼Ø¸ý3ÅÀ¤Ç¡¢ÇäµÑÌÜÅª¤ÇÅð¤ó¤À¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÁÜºº¾å¤Î»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
