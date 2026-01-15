2019Ç¯¤Ë¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤È¥¿¥Ã¥°¡¡´Ú¹ñ¤Î34ºÐ¤¬LIV¥´¥ë¥Õ²ÃÆþ¡ÄÂ¨¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤
LIV¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î¿·µ¬»²Àï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø¥ê¥Ã¥Ñ¡¼GC¡Ù¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¡¢¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ø4¥¨¡¼¥·¡¼¥ºGC¡Ù¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¤È¤·¤Æ½é¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤òµó¤²¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥È¥ê¡¼¤¬²ÃÆþ¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éLIV¥´¥ë¥Õ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ã¤«¤êº¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë34ºÐ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤¬LIV¥´¥ë¥ÕÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ø¥Ã¥ºGC¡Ù¤«¤éºÆ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ê¥¢¥óGC¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï2009Ç¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î17ºÐ¤Ç¡ÖÁ´ÊÆ¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¤¿°ïºà¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¡ÖBMW PGAÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤âPGA¥Ä¥¢¡¼¤ä²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¡¢´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¡£ÆüËÜ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¶¯¹ë¡¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÀï¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Î¡Ö¥ê¥ª¸ÞÎØ¡×¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥ó¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ»²Àï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤Ï¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥½¥ó¡¦¥è¥ó¥Ï¥ó¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¡¢´Ú¹ñ·Ï¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À¸¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤é»²Àï¡¡ÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
1°Ì¤Ï35²¯±ß!?¡¡LIV¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡Ö¤ª¶â¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¸µLIV¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥ê¡¼¥°¤òÈãÈ½¡¡PGA½Ð¾ì¤ÎÆ»¤Ø
ÀÐÀîÎË¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î·ë²Ì
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ã¤«¤êº¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë34ºÐ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤¬LIV¥´¥ë¥ÕÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ø¥Ã¥ºGC¡Ù¤«¤éºÆ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ê¥¢¥óGC¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¡£¥Ó¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï2009Ç¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î17ºÐ¤Ç¡ÖÁ´ÊÆ¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¤¿°ïºà¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¡ÖBMW PGAÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤âPGA¥Ä¥¢¡¼¤ä²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¡¢´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¡£ÆüËÜ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¶¯¹ë¡¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤ËÀï¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Î¡Ö¥ê¥ª¸ÞÎØ¡×¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥ó¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ»²Àï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤Ï¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥½¥ó¡¦¥è¥ó¥Ï¥ó¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¡¢´Ú¹ñ·Ï¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À¸¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤é»²Àï¡¡ÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
1°Ì¤Ï35²¯±ß!?¡¡LIV¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡Ö¤ª¶â¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¸µLIV¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥ê¡¼¥°¤òÈãÈ½¡¡PGA½Ð¾ì¤ÎÆ»¤Ø
ÀÐÀîÎË¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î·ë²Ì