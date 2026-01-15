¥±¥×¥«¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼ÅÅ·âÉüµ¢¤â¡¡¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡¢¥é¡¼¥à¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏLIV»ÄÎ±¤Ø¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
LIV¥´¥ë¥Õ¤È¤Î·ÀÌó¤ò1Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤òÂç¤¤¯Æø¤ï¤»¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤éLIV¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È´ñºö¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÉüµ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Ã¥±¡¼!?
2022Ç¯¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢23Ç¯¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢24Ç¯¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÉüµ¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂà¤±¡ÖLIV¥´¥ë¥Õ¤Ë»Ä¤ë¡×¤³¤È¤òÁªÂò¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£µ¨¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ¤ò¼çÀï¾ì¤ËÀï¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅÅ·âÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍâÆü¡¢LIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤«¤Í¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤º¡¢¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÏLIV¥´¥ë¥Õ¤È·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢LIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£23Ç¯¤ËLIV¥´¥ë¥Õ¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤ÆÁû¤¬¤»¤¿¥é¡¼¥à¤Ï¡¢¤¢¤È2Ç¯¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¹¬±¿¤òµ§¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°¤È¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤Þ¤¿Í¥¾¡¤òËÉ±Ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈLIV¥´¥ë¥Õ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇLIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤Î·è¿´¤òÊ¤¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å²¿Ç¯¤Ë¤âLIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿Éüµ¢À©ÅÙ¤Ï2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÄù¤áÀÚ¤ê¤Ä¤¡£¤µ¤é¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎCEO¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥é¥Ã¥×»á¤Ï¡Ö°ìÅÙÄù¤áÀÚ¤ê¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ï2½µ´ÖÍ¾¤ê¡Ä¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥é¡¼¥à¡¢¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï2·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëLIV¥´¥ë¥Õ¤ÎÂè£µ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò=ÊÆ¹ñºß½»¡Ë
