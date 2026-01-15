À¯ÉÜ¡¢¶âÍ»ÀïÎ¬ºöÄê¤Ø¡¡Åê»ñ³ÈÂç¤ä´ë¶ÈÅý¼£²þ³×
¡¡À¯ÉÜ¤Ï15Æü¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¿·ÀïÎ¬ºöÄê¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¿ä¿ÊÊ¬²Ê²ñ¡×¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñÆâÅê»ñ¤Î³ÈÂçºö¤ä¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¤Î²þ³×¤¬¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£º£²Æ¤Ë¤âÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤Î²¼¤Ç¡¢¶ñÂÎºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡£½ÐÀÊ¤·¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¶âÍ»Ã´ÅöÁê¤Ï¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀøºßÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎË¤«¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶âÍ»ÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Åê»ñ³ÈÂç¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹Ê¬Ìî¤ä¹âÅÙ¿Íºà¤Ë»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤¹Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£2026Ç¯È¾¤Ð¤Ë¤â²þÄê¤¹¤ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¡¼¥É¡Ê´ë¶ÈÅý¼£»Ø¿Ë¡Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¹Í¤¨¤À¡£