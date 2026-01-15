¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ëµîÇ¯12·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡¢Á°Ç¯Èæ2³ä°Ê¾å¸º¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÇËºÇ¯²ñ¤ä¤ªºÐÊë¤Ë±Æ¶Á
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎµîÇ¯12·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2³ä°Ê¾å¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯9·î¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎµîÇ¯12·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù2³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¤ä¤ªºÐÊë¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÇÄÌ¾ï¤è¤ê½Ð²Ù¤¬¤ª¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î3Æü¤«¤é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¼õÈ¯Ãí¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÊªÎ®¤Ï¤Û¤ÜÀµ¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2·î¤Ë¤Ï´°Á´¤ÊÀµ¾ï²½¤ò¤á¤¶¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£