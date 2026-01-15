ÎëÌÚ°É¼ù¡Ö¤ï¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¡×¡¡¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¾Ð´é2S¡ª¡Ö#¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¼ù¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ï¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤©¤©¤©¡¼¡¼¡¼¤¯¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤©¤©¤©¡×¤È¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤È¤Î¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¤Þ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¡×¡Ö#¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö#²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö#ÈÖÁÈ¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£