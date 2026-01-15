ÌµÅÐÏ¿¤Ç°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹µ¿¤¤¡¡ÃËÂáÊá¡¢230Ëü±ßÍø±×¤«
¡¡ÌµÅÐÏ¿¤Ç°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î¸ò´¹¶È¤ò±Ä¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö²Ý¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ñ¶â·èºÑË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Ìµ¿¦²£°æÍþ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÎÇã¤¤¼ê¤ò½¸¤á¡¢ºòÇ¯1¡Á11·î¤Ë1300²óÄ¶¼è°ú¡£Ìó230Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯1¡Á4·î¡¢ÌµÅÐÏ¿¤ÇÂçºå¡¢Ä¹Ìî¡¢ÆÊÌÚ¤Î3ÉÜ¸©¤Î20ÂåÃËÀ3¿Í¤Ë²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢·×Ìó15Ëü±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÃËÀ3¿Í¤ÏÆþ¼ê¤·¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò»È¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯9¡Á10·î¡¢¾ï½¬ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£