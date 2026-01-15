¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ¶¨²ñ¤¬35Ç¯WÇÕ³«ºÅ¹ñ¤ËÎ©¸õÊä¡Ö¤¦¤ï¤µ¥ì¥Ù¥ë¤Ç...¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2035Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¹ñ¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü»ä¤¿¤Á¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2035Ç¯Âç²ñ¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï2026Ç¯1·î¡¢¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë³«ºÅ°Õ¸þÉ½ÌÀ¤·¡¢º£¸å¾ÜºÙ¤Ê¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯5·î¤ËÍ¥Àè¸õÊä¹ñ¤ÎÆÃÄê¤¬¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÀµ¼°·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤ÏÁ°²óÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö2019Ç¯¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤ÎÀ®²Ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤ÎÊý¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤¿Êý¡¹´Þ¤áÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿´äÞ¼·òÊåÀìÌ³Íý»ö¤Ï¾·Ã×¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö19Ç¯¤â¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£35Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤È¤ê¤À¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¹ñ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÈÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁêÅöÆñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤É¤³¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¾ðÊó¤Ï¤¦¤ï¤µ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀÚ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²æ¡¹¤âÇÄ°®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ïº£¸å¡¢1·î23Æü¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2035Ç¯ÆüËÜ¾·Ã×Àë¸Àµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤Ø²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÚÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ëÂç¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µÀº¿À¤Ê¤É¡£¤³¤³¤ÇÁ´Éô¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È23Æü¤Î²ñ¸«¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç(¾Ð)¡£23ÆüÈ¯É½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£