Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶ÁíÁªµó·èÃÇ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼º£¡©Ã¯¤Î¤¿¤á¡©¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾ÜºÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç2·î¤Î½°±¡Áª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î²ò»¶¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÏÃ¤·¤¿¡£