¡¡À¸¸å£·¤«·î¤Î»°ÃË¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï£±£µÆü¡¢Êì¿Æ¤Î²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡¢Ìµ¿¦¤Î½÷¡Ê£³£²¡Ë¤ò½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÂáÊá¤Ï£±£´Æü¡£

¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Ï£²£°£²£´Ç¯£··î£²£²Æü¸á¸å£²»þº¢¡¢¼«Âð¤Ç»°ÃË¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Æ±·î£³£°Æü¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç³°½ýÀ­Ç¾¾ã³²¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Ï¼«¤é¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¸ÆµÛ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©·Ù¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ê¤É¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£