¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2·î5Æü¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°·¤¦¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¤¬¤ï¤¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¡¢¥¤ー¥Ö¥¤¥«¥Õ¥§¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡¢¥Á¥ë¥¿¥ê¥¹¤Î¤Ï¤Í¤ä¤¹¤á¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¥´¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¡£¥ï¥´¥ó¤Ç²¿¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡×¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢ー¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£¥Ý¥Ëー¥¿¡¦¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¦¥¤ー¥Ö¥¤¤¿¤Á¤¬½ä¤ë¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÎ¹¤Î°ì¾ìÌÌ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡Ö¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Û
¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¥É¥ê¥ó¥¯
¥Ò¥È¥«¥²¤Î¤Ò¤Î¤³¥É¥ê¥ó¥¯
¥Õ¥·¥®¥À¥Í¤Î¤Ï¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥¿ー¥É¥ê¥ó¥¯
¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡Ú¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥ï¥´¥ó¡Û
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä
¥¤ー¥Ö¥¤¥«¥Õ¥§
¥«¥Ó¥´¥ó¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó
¥Á¥ë¥¿¥ê¥¹¤Î¤Ï¤Í¤ä¤¹¤á¥¥Ã¥Á¥ó¡Ú¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥°¥Ã¥º¡Û
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ýー¥Á¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¡¢¥°¥é¥¹
¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡×¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¢ー¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£