²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡¢¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¥Õ¥§¥¢¡×¥¹¥¿¡¼¥È - ¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤Éçõ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ËþºÜ
ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡×¤Ï1·î15Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤ÎÇò¶Ì¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤ÎÇò¶Ì¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤¢¤ó¤ß¤Ä¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿·³ã¸©»ºÇò¶Ì¤äËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤ñ²¡¢¹ñ»º´¨Å·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥¦¥¤¡¢¤¢¤ó¤º¡¢µíÈé¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²Æì¸©»º¹õÅü»ÈÍÑ¹õ¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£²Á³Ê¤Ï979±ß¡£
²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤Î¥ß¥Ë¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×
ºÙÄ¹¤¤¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤Î¥ß¥Ë¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤âÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë1ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¥¥¦¥¤¡¢¸¼ÊÆ¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£¥¢¥¤¥¹¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥Ë¥é¡¢ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï715±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ê¿Æü¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ï1·î15Æü¡Á3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡£
²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤ÎÇò¶Ì¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤ÎÇò¶Ì¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤¢¤ó¤ß¤Ä¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿·³ã¸©»ºÇò¶Ì¤äËÌ³¤Æ»»º¤¢¤º¤ñ²¡¢¹ñ»º´¨Å·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥¦¥¤¡¢¤¢¤ó¤º¡¢µíÈé¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²Æì¸©»º¹õÅü»ÈÍÑ¹õ¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£²Á³Ê¤Ï979±ß¡£
ºÙÄ¹¤¤¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤Î¥ß¥Ë¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤âÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë1ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¥¥¦¥¤¡¢¸¼ÊÆ¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
²Ú²°Í¿Ê¼±Ò¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£¥¢¥¤¥¹¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥Ë¥é¡¢ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï715±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ê¿Æü¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ï1·î15Æü¡Á3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡£