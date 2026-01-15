ÌÀÆü16Æü¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ï½ÕÀè¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È²«º½ÈôÍè¤â¡¡20Æü¤«¤é¿¿Åß¤ØµÕÌá¤ê
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü16Æü(¶â)¤«¤éµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢20Æü(²Ð)¤«¤é¤Ï´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¡¢µÞ·ã¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µËö¤Ï¡¢´¨¤µ¤äÀã¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËüÁ´¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü15Æü(ÌÚ)Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤ò¡¡½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë
º£Æü15Æü(ÌÚ)Ìë¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤¤±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
16Æü(¶â)¡Á17Æü(ÅÚ)¤Ï²«º½ÈôÍè¤È4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ
16Æü(¶â)¤ÏÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢16Æü(¶â)¤ÎÄ«¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15¡îÁ°¸å¤Ç¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Á¾õ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éô²°¤Î´¹µ¤¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤·¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÇ»ÅÙ¤¬¤ä¤äÇ»¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢20Æü(²Ð)¤«¤é´¨ÇÈ½±Íè¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë
18Æü(Æü)¤Ï¼å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¥¸ÍÆâÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀ¥¸ÍÆâÂ¦¤Ç15¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
19Æü(·î)¤âÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢20Æü(²Ð)¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¨ÇÈ½±Íè¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨ÃÈº¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀã¤äÄã²¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ
É÷Àã¤äÂçÀã¡¢Äã²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)ÄäÅÅ(ÅÝÌÚ¤äÀã¤Î½Å¤ß¤ÇÅÅÀþ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
ÄäÅÅ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²ûÃæÅÅÅô¤äËÉ´¨Ãå¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(2)¿åÆ»Åà·ë(ºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹4¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¤ä¿¿ÅßÆü¤¬Â³¤¤¤¿»þ¤ËÅà·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
»öÁ°¤Ë¡¢¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Ç¡¢¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÆ»´É¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ²¹ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀìÍÑ¥Æ¡¼¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¡¢ÊÝ²¹¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(3)¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÇö(¸òÄÌÌÖ¥Þ¥Ò¤Ë¤è¤ëÊªÎ®ÃÙ±ä¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
»öÁ°¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Ï¾¯¤·Â¿¤á¤ËÇã¤¤¡¢ÃÈË¼ÍÑ¤ÎÇ³ÎÁ¤â¾¯¤·Â¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
º£½µËö¤ÏÂçÀã¤äÄã²¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£