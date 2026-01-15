¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÀ¯¼£Áê¾ì¤¬¥É¥ë±ßÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¾õ¶·Â³¤¯
¡¡¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÏÀ¯¼£Áê¾ì¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤¬160±ß¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬³ô¹â¤ä±ß°Â°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ê¤É¤«¤éºÆ»°¡¢²áÅÙ¤Ê°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£µÞÂ®¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë±ß°Â¤±¤óÀ©¤Î¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¡Ê19Æü¡Ë¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤â¤è¤¦¤À¡££²·î¾å½Ü¤ÎÅê³«É¼¤ÎÀþ¤¬¿§Ç»¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤ÏËÜÅö¤Ë¹â»Ô¿Íµ¤¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤ÉÍ¿ÅÞÀªÎÏÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤À¡£ºòÆü¤«¤éÎ©Ì±¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ§¡¹Èó¡¹¤È¤·¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÝÎ±¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¾õ¶·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ®Æ°Åª¤«¤ÄÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£²ðÆþÆ°¸þ¤â´Þ¤á¤Æ»Ô¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Êー¥Ð¥¹¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°¾ðÀª¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤¿¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¶¨Ä´¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛÄ¥´¶¹â¤Þ¤ë¥¤¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥â¤ÎÆ°¤¤¬¼ýÂ«¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê²ðÆþ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ðÀª¤À¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ä°ÂÁ´»ñ»ºÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤â¤·¤¯¤ÏÄ´À°¤µ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤ÏºÆ¤Ó·ÐºÑ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À»þ´ü¾°Áá¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å10»þ30Ê¬¤ËÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë¤Ê¤É¡£NYÏ¢¶ä¤È¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä¤Î·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°²ó¤«¤é¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï¾®Éý¤ÎÁý²Ã¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÎÀ½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë¡¢²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë¤Ê¤É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾åµ¤ËÀèÎ©¤Ä²¤½£¡¦¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢À½Â¤¶ÈÀ¸»º¹â¡Ê11·î¡Ë¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥í·÷¤Î¥É¥¤¥Ä²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê12·î¡Ë¡¢¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¥æー¥í·÷ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥Ñ¥Í¥Ã¥¿°ËÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥ÐーFRBÍý»ö¡¢¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤ä¹Ö±é¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃæ¶äÆÈÎ©À¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¡¢²Ð¾Ã¤·¤Ë²ó¤Ã¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
