¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæ¿ä°ÜÂ³¤¯¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¡¡15Æü¤Î¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÆüÅìµþ»Ô¾ì¤Ç2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë159±ß45Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ä»°Â¼ºâÌ³´±¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌ²ßÅö¶É¼Ô¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤±ß°Â¸£À©È¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ158±ß10Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£158±ß40Á¬Âæ¤ÇÅìµþÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä«Êý158±ß20Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É±ß°Â°ìÉþ¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¾®È¿È¯¡£¸á¸å¤Ë158±ß65Á¬¤òÉÕ¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìá¤ê¤â¸ÂÄêÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬º£·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¤ÏÀÄ´ººÄÌ¤ê¼¡²óÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬É¼¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼óÁê¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é±ßÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ðÆþ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¡¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤â¤â¤ß¹ç¤¤¡£¥æー¥í±ß¤ÏºòÆü¤Î»Ô¾ì¤Ç185±ß50Á¬Âæ¤«¤é184±ß20Á¬Âæ¤Þ¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢º£Æü¤Î¸áÁ°¤Ë184±ß18Á¬¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤é°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤â¤Ã¤È¤â184±ß³ä¤ì¤ò»î¤¹¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãëº¢¤Ë184±ß62Á¬¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å184±ß31Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏºòÆü214±ß11Á¬¤«¤é212±ß56Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£º£Æü¤Î°ÂÃÍ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÉÕ¤±¤¿212±ß58Á¬¤È¡¢ºòÆü¤Î°ÂÃÍ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£Ä«¤ÈÃëº¢¤Ë213±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢213±ßÂæ¤Ç¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢¾å²¼¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.1633-1.1647¥É¥ë¤Î14¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Ä«¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï1.3423-1.3446¥É¥ë¤Î23¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¤È¤â¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ê¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESS »³²¬
