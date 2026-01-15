¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¸ü¤µ6mm¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡ÖXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W¡×
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÇöÀß·×¤òëð¤¦¸ü¤µ6mm¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖXiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï7,980±ßÁ°¸å¡£
1·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÏÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤µ10cm¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¥±ー¥Ö¥ë¡ÖXiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏXiaomi Store³ÆÅ¹ÊÞ¤ÈXiaomi¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢Xiaomi¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¸ü¤µ6mm¤Ç¶È³¦ºÇÇöÀß·×¤òëð¤¦
¹âÌ©ÅÙÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥Ð¥ë¥È»À±öÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ü¤µ6mm¤Î¶È³¦ºÇÇöÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone¤äGoogle Pixel¤Ê¤ÉÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î½ÐÎÏ¤Ï15W¡£
ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£²èÁü¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏGoogle Pixel
USB Type-C¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ëÍÀþ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£ÍÀþÀÜÂ³»þ¤Î½ÐÎÏ¤Ï22.5W¡£ÌµÀþ¡¦ÍÀþ¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅÃæ¤Ç¤â¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ç´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¼ê¿¨¤ê¤âÈ´·²¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤òÉ½¼¨¤¹¤ëLED¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¡ÖXiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable¡×¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤âÈÎÇä¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï880±ßÁ°¸å¡£Äê³ÊÅÅÎ®3A¡¢ºÇÂç60W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤ÏL»ú¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤µ10cm¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ç¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¤Î½¼ÅÅ¥Ëー¥º¤Ë¤³¤ì1ËÜ¤ÇÂÐ±þ¡×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£