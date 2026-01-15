¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ 230±ß°Â¤Î5Ëü4110±ß¤Ç¼è°ú½ªÎ»¡¡4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡Íø±×³ÎÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áê¾ì²¡¤·²¼¤²
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ËÈæ¤Ù230±ß°Â¤¤5Ëü4110±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
°ì»þ600±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü4000±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î3±Ä¶ÈÆü¤Ç3200±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿È¿Æ°¤ÇÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¡£
È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡¦¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë=158±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â³ô²Á¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢TOPIX=Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¤Ï½ªÃÍ¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£