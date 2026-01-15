Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¡¡¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±µÍ¤á¤Î¶¨µÄ¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¹ç°Õ¤¬¾ÇÅÀ
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÞÆâ¤Ç°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢15Æü¸á¸å3»þ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì15Æü¸á¸å¡¢Á´µÄ°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ÆÂåÉ½°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÞ¼óÆ±»Î¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ç·ëÀ®¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÅÞÌ¾¤äÂåÉ½¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤µ¤é¤ËÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤äÀ¯ºö¤ò¼¨¤¹¹ËÎÎ¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢Á´µÄ°÷¤ØÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤ÏµÞ¤Ê¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ Æ£¸¶µ¬¿¿µÄ°÷
¡ÖÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Þ¤Þ°ìÇ¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´¤¯¼êÂ³¤¤¬Æ§¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÂçÊÑÊ°¤Ã¤Æ¤ë¡×