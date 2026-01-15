1·î29Æü³«ºÅ¡ØB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡Ù¤Ï16»þ¥¹¥¿ー¥È¡Ä²¬ÅÄÍ¥²ð»á¤ä¥«¥ß¥Ê¥êÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¤¬ÇÛ¿®½Ð±é
¡¡B¥êー¥°¤Ï1·î14Æü¡¢Æ±29Æü¤ËKanadevia Hall¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖB.LEAGUE DRAFT 2026¡ÊB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡Ë¡×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï16»þ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚ¥¯¥ê¥¹»á¤È¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÀî¸ýËþÎ¤Æà»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥Ó¡¢B¥êー¥°¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¼Â¶·¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ëÁ¥²¬Ì¤º»´õ»á¤¬ÇÛ¿®MC¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÇB¥êー¥°Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄÍ¥²ð»á¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡È¥Ð¥¹¥±·Ý¿Í¡É¡Ö¥«¥ß¥Ê¥ê¡×¤ÎÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÇÛ¿®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡¢£¡ÖB.LEAGUE DRAFT 2026¡×1½äÌÜ»ØÌ¾½ç
1°Ì¡§¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
2°Ì¡§°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
3°Ì¡§ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
4°Ì¡§²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
5°Ì¡§·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
6°Ì¡§Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
7°Ì¡§»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
8°Ì¡§½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
9°Ì¡§¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ
10°Ì¡§¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
11°Ì¡§Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
12°Ì¡§¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹
13°Ì¡§¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
14°Ì¡§Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯
15°Ì¡§ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º
16°Ì¡§¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
17°Ì¡§¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
18°Ì¡§Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
19°Ì¡§ÀçÂæ89ERS
20°Ì¡§Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
21°Ì¡§µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
22°Ì¡§º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
23°Ì¡§¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
¡ÚÆ°²è¡Û»ØÆ³¼Ô¤äµ¼Ô¤ÎËÜ²»¤Ï¡ÄB¥êー¥°¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È¥É¥é¥Õ¥ÈÍ¼±¼Ô¡ÉºÂÃÌ²ñ