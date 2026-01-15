ÆüËÜÂç3Ç¯¤Î»³ÅÄÅ¯ÂÁ¤¬B2ÀÄ¿¹¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ë¡ÄU18ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³»ý¤Ä188¥»¥ó¥ÁPG
¡¡B2ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ï1·î15Æü¡¢ÆüËÜÂç³Ø3Ç¯À¸¤Î»³ÅÄÅ¯ÂÁ¤ò¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤½Ð¿È¤Î»³ÅÄ¤Ï188¥»¥ó¥Á84¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Çò³ò³Ø±à¹â¹»ºß³Ø»þ¤Ë¤ÏU18ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÖFIBA U18 ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ 2022¡×¤Ë½Ð¾ì¤·½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¸½ºßºß³ØÃæ¤ÎÆüËÜÂç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÂè77²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡×¤Ç2»î¹ç¹ç·×¤Ç23ÆÀÅÀ20¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¿¹¤Ç¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ï3·î9Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëB2Âè17Àá¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤«¤é¥Áー¥à¤Ø¹çÎ®Í½Äê¤À¡£
¡¡B¥êー¥°¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»³ÅÄ¤Ï¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¿¹¤ÎËÌÃ«Ì¹Ô¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¿·Þ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³ÅÄÁª¼ê¡¢¤è¤¦¤³¤½ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ø¡£
¤Þ¤º¤ÏÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¤ò²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æâ»³ÉôÄ¹¡¦¸ÅÀî´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÂç³Ø´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¢»³ÅÄÁª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄÁª¼ê¤ÏÂç·¿PG¤È¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËËÌ¤Î²øÊª¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÈà¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âç³Ø¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÂç³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ëPG¤È¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Îº®Íð¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥åー¥ÈÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÈà¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄÁª¼ê¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Áー¥à¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÎÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¶þ»Ø¤ÎÇ½ÎÏ¤òB¥êー¥°¤Î¥³ー¥È¤Ç¤â»×¤¦Â¸Ê¬È¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£¸å¤ÎÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö°ìÆ±¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÅÄÅ¯ÂÀÁª¼ê¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´ÀÄ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡