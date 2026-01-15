¡ÖÆüËÜ¤Ï°µÅÝÅª¡×¡ÖÉÔ¿¶¤Î´Ú¹ñ¤È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡×¡È10¡Ý£°¡É¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ëÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î³Êº¹¤Ë´Ú¹ñØ³Á³¡ªÆü´ÚÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¡ÖÁê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶þ¿«¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¡¢UAE¤Ë£³¡Ý£°¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë£²¡Ý£°¤È£³Ï¢¾¡¡£10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤ÈÌµÁÐ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î½éÀï¤ò£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ë¤È¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é£´¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë£°¡Ý£²¤È´°ÇÔ¡£Âç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤ò²óÈò¤·¡¢£²°Ì¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤ËØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î´Ú¹ñÈÇ¤Ï¡ÖÉÔ¿¶¤Î´Ú¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï·ã¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¤è¤ê£²ºÐ²¼¡Ê21ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¡Ë¤ÎÆüËÜ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ò£²¡Ý£°¤ÇÇË¤ë¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç´°àú¤Ê£±°Ì¤È¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³Ú¡¹¤È¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££³»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤È¡¢¹¶¼é¤Ë´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¾ï¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¾õ¶·¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£´Ú¹ñ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤ÇÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£°¡Ý£²¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØXports News¡Ù¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³¤³°Áª¼ê¤Ë¤âÊ¼ÌòÌÈ½ü¤â¤Ê¤·¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë£°¡Ý£²ÂçÇÔ¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬ÇúÈ¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈãÈ½¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Îº£²ó¤ÎÀ¤Âå¤ÏËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¡£Á°¤ÏÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¡¢º£ÅÙ¤ÏU-21¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤é¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÇÊ¼ÌòÌÈ½ü¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥¤¥é¥óÀï¤È¥¦¥º¥Ù¥¯Àï¤ÇÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¼¹ï¤À¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×
¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØInterFootball¡Ù¤Ï¡Ö¶þ¿«¤À¡£ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥è¥ë¥À¥ó¡¢´Ú¹ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤Æ¤Ð¡¢Æü´ÚÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤¬¤Þ¤¿·è¤á¤¿¡ª¹ª¤ß¤Ê¥¡¼¥×¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Çº£Âç²ñ£³ÅÀÌÜ
