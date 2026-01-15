¡ÖÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¢ªÂ¨²¤½£¤Ø¡ª 18ºÐDF¤¬·èÃÇ¡£¡ÖÉ¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦
¡¡²£ÉÍFC¤Ï£±·î14Æü¡¢ÄÑñ¥ÂÀ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ø¥ó¥È¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥È¡Ê¥Ø¥ó¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß18ºÐ¤ÎDF¤Ï²£ÉÍFC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬ÆâÄê¡£¤À¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Î½àÈ÷¤È¼êÂ³¤¤Ç¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÑ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÄÑñ¥ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é£¶Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ó¥È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄÑ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥¯¥À¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¹¶·âÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÍ¥¤ì¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤â½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥è¥ó¥°¡¦¥Ø¥ó¥È¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤³¤½¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿°ïºà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄÑ¤¬¥Ø¥ó¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡ª
