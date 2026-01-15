TWICE¥ß¥Ê¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¥Ø¥¢¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ªMISAMO¿·¶ÊMV¥Æ¥£¥¶ーÆ°²è¤ÇÌ¥¤»¤¿µæ¶Ë¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø¼°SNS¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤¬2·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎMusic Video¥Æ¥£¥¶ー¡ÊÍ½¹ð¡ËÆ°²è¤¬¸ø³«¡£3¿Í¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤ÎÈ±¿§¡õ°áÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤MISAMO¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¥Æ¥£¥¶ー¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ªMISAMOÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎSANA¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ü¥Ö¤ÎMOMO¡¢¥Ö¥ëー¥Ø¥¢¤ÎMINA¤¬Ì¥Î»
ÀÖ¤¤Ëë¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥Óー¤Ê¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë²Ö¤Î¾þ¤ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Î¥¥åー¥È¤Ê¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ü¥Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÓÀè¤ò¾åÉÊ¤Ë½Ä¥«ー¥ë¤µ¤»¤¿Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éーÄ´¤Î¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤È¥·¥åー¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤¹¤ëMISAMO¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»æ¤òÇË¤ë¤È¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤êConfetti¡Ê»æ¿áÀã¡Ë¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¤»¶¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌ´¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖThe Play begins soon¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖConfetti¡×¤ÎMV¤¬1·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Æ¥£¥¶ー¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤MISAMO¤¬¸«¤é¤ì¤ëÍ½´¶¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄÈ±¡¢Í½ÁÛ³°¤Ç¤Û¤ó¤È·ã¤«¤ï¡ª¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤ÎÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶ÊÄ´Íè¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£