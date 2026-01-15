·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û°ú¤±¸å ¡Ä ÎÉÉÊ·×²è¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¢ÅìÊõ¡¡(1·î14ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î13Æü¤«¤é14Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ15ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.6¡¡¥è¥·¥à¥é£È£Ä <2884>
¡¡26Ç¯2·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î19.5²¯±ß¢ª28²¯±ß(Á°´ü¤Ï42.5²¯±ß)¤Ë43.6¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬54.1¡ó¸º¢ª34.1¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡úNo.7¡¡£Ó£á£î£ó£á£î <4443>
¡¡26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21ÇÜ¤Î28.8²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<6058> ¥Ù¥¯¥È¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +25.60 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 85.09
<7453> ÎÉÉÊ·×²è ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +14.82 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 36.78
<1887> ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ ¡¡Åì£Ð ¡¡ +13.82 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 31.17
<3994> ¥Þ¥Í¥Õ¥© ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.53 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<2292> £Ó£Æ£Ï£Ï£Ä£Ó ¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.81 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 80.93
<2884> ¥è¥·¥à¥é£È£Ä ¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.79 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-35.16
<4443> £Ó£á£î£ó£á£î ¡¡Åì£Ð ¡¡ +10.58 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡ 1975.54
<7730> ¥Þ¥Ëー ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.52 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 16.88
<7388> £Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.06 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.96
<7581> ¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.05 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 16.57
<6532> ¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.49 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 22.72
<6474> ÉÔÆó±Û ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.20 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 24.25
<6572> ¥ªー¥×¥ó£Ç ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.07 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<2809> ¥¥æー¥Ôー ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +3.56 ¡¡¡¡1/14¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡6.98
<3915> ¥Æ¥é¥¹¥«¥¤ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +3.51 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -2.22
<3087> ¥É¥È¥ëÆü¥ì¥¹ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +3.26 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.60
<3048> ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +2.95 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 59.58
<7818> ¥È¥é¥ó¥¶¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +2.93 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 18.63
<9602> ÅìÊõ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.89 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 18.09
<2882> ¥¤ー¥È¥¢¥ó¥É ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.71 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 16.78
<3608> £Ô£Ó£É£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.66 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡100.24
<3198> £Ó£Æ£Ð ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.54 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-27.33
<4668> ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.24 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 19.86
<9381> ¥¨ー¥¢¥¤¥Æ¥¤ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.19 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡2.79
<2168> ¥Ñ¥½¥Ê£Ç ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.11 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡331.22
<7420> º´Ä»ÅÅµ¡ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.89 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 37.98
<2930> ËÌ¤ÎÃ£¿Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.69 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-48.09
<3548> ¥Ð¥í¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.64 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3501> £Ó£Í£É£Î£Ï£Å ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.31 ¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡166.14
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿15ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
