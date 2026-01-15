¡ÚMLB¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¡¢ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¤Ï¡©¡¡¥Áー¥à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÇ¼ÔÁü¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯8300Ëü±ß¡Ë¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡£ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡Ù¤Îº£µ¨¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö7ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÉ¾È½¤Î29ºÐ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥¢ー¥ÁÎÌ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ë´üÂÔ
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢3ÈÖ¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.ÆâÌî¼ê¡¢4ÈÖ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Àー³°Ìî¼ê¡¢5ÈÖ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«ー¥¯Êá¼ê¡¢6ÈÖ¥Éー¥ë¥È¥ó¡¦¥Ðー¥·¥ç³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¯¡Ö7ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¤¸¤ÆËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï22ËÜ¤«¤é27ËÜ¡¢ÂÇÅÀ¤Ï69¤«¤é77¡¢ÂÇÎ¨¤¬.233¤«¤é.251¡¢OPS.770Á°¸å¡£ÆÀÅÀÁÏ½ÐÇ½ÎÏ¡ÖwRC+¡×¤Ï110Ä¶¤¨¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÇ¼Ô¤è¤ê¤â10¡ó°Ê¾å¤Î¹×¸¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬84.8¡ó¤Ç30µåÃÄÃæ2°Ì¡£¥Üー¥ëµå¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ï63.3¡ó¤ÇÁ´µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£¥á¥¸¥ãー¤Ç¤Î²¬ËÜ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂÇ¼ÔÁü¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜ»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥ÁÎÌ»º¤è¤ê¤â¡¢ÂÇÀþ¤ò·Ò¤°Ìò³ä¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£