Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ»Ô¾ì¡¢À¯ÉÜÊä½õ¶â¤ÈÅ¹ÊÞ³ä°ú¤Ç¿·Ç¯¹¥¥¹¥¿¡¼¥È
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñºâ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨À¯ºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸ÐÆî¾Ê¤ä»³À¾¾Ê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Ï¤³¤³¿ôÆü³èµ¤¤òÁý¤·¡¢¿·Ç¯¤Î¡Ö¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç·¿²ÈÅÅÀìÌçÅ¹¤¬À¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹ÊÞ¤¬ÄÉ²Ã¤Î³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë²ÈÅÅÀìÌçÅ¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤âÅ¹ÊÞ¤â³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç45¡ó¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯½é°ÊÍè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù3³ä°Ê¾åÁý¤¨¡¢À¯ºö¤Î²¸·Ã¤¬¾ÃÈñ°ÕÍß¤ò³Î¼Â¤Ë»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÐÆî¾Ê¤Îº£Ç¯¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨À¯ºö¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¡×¤ØÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥´¡¼¥°¥ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÉô¤Î»³À¾¾Ê¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö±ÀÁ®ÉÕ¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½µ¤´¤È¤Ë¸ÂÄêÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀè¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹ØÆþ»þ¤ËÂ¨»þ³ä°ú¡×¤È¤¤¤¦Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¼õÎÎ¸å¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤Ï6ÉÊÌÜ¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È4ÉÊÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Êä½õ´ð½à¤ÏÁ´³ä°ú¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ºÇ½ª²Á³Ê¤Î15¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô1¿Í¤Ë¤Ä¤³Æ¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Þ¤ÇÊä½õÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯ºö¤Î»É·ã¸ú²Ì¤¬»ýÂ³Åª¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë