¼¡²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½Ð¾ì12¥Á¡¼¥àÈ¯É½¡¡º£²ó¤«¤é4¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ²Ã¡¦½Ð¾ì¸¢¤ò8¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦
À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢2027Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè4²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î³«Ëë¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÍ½Áª½Ð¾ì12¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4²óÂç²ñ¤«¤é¤Ï¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¡£2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎWBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬¡¢2027Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4¥Á¡¼¥à¤Î·×16¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤Î4ÏÈ¤Ï¡¢WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¡Á19°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É2¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1Í½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯11·î26Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹Åì¾ÊÃæ»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñºÝÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Âè2Í½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î³«ºÅÃÏ¤Ï¶á¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë12¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê(¥é¥ó¥¥ó¥°½ç)
1°Ì ÆüËÜ
2°Ì ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
3°Ì ¥¢¥á¥ê¥«
4°Ì ´Ú¹ñ
5°Ì ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é
6°Ì ¥á¥¥·¥³
7°Ì ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³
8°Ì ¥Ñ¥Ê¥Þ
9°Ì ¥ª¥é¥ó¥À
10°Ì ¥¥å¡¼¥Ð
11°Ì ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
12°Ì ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
13°Ì ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
14°Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢
15°Ì ¥Á¥§¥³
16°Ì ¥Ë¥«¥é¥°¥¢
17°Ì Ãæ¹ñ
18°Ì ¥É¥¤¥Ä
19°Ì ¥¤¥®¥ê¥¹
¢¨20¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ï20°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤«¡¢Âè2Í½Áª³«ºÅ¹ñ¤¬¥È¥Ã¥×20·÷³°¤Î¾ì¹ç¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£