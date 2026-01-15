ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤¬º£Ç¯Æþ½êÍ½Äê¤Î92¿Í¤òÈ¯É½¡¡ÃæÂ¼¹À»Î¡¢¾®´äÂç²ð¤Î»ÒÂ©¤é¤¬¹ç³Ê
¡¡ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡¦Æþ½ê»î¸³°Ñ°÷²ñ¡Ê¿À»³Íº°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Ï15Æü¡¢Æþ»î°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢26Ç¯ÅÙÆþ½êÍ½Äê¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò·èÄê¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè131²ó¡ÊÃË»Ò¡Ë¸õÊäÀ¸¤¬72¿Í¡£Âè132²ó¡Ê½÷»Ò¡Ë¤¬20¿Í¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÃæÂ¼¹¦Íã¡Ê18¡áÀéÍÕ¡¢¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¤Ï25Ç¯Á´¹ñ¹â¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È1°Ì¡£Éã¤ÏSµé1ÈÉ¤ÎÃæÂ¼¹À»Î¡Ê79´ü¡Ë¤À¡£
¡¡¾®´ä¸×¥Î²ð¡Ê18¡áÂçÊ¬¡Ë¤Ï25Ç¯Á´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ1¥¥í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë1°Ì¡£Éã¤ÏSµé1ÈÉ¤Î¾®´äÂç²ð¡Ê90´ü¡Ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤ÏÄá°ª°á¡Ê18¡áÊ¡²¬¡Ë¡£25Ç¯Á´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤â¤Ë1¥¥í¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç1°Ì¡£·»¤Ïº£¡¢Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎÄá½ß»Ö¡Ê127´ü¡Ë¤À¡£