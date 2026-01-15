²È¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Î¡Ö¥¹¥Ã¥¥êÎäÂ¢¸Ë¤òÊÝ¤Ä¡×¥×¥Á½¬´·3¤Ä¡£¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤¬¥«¥®¤Ë
¡Ö1·î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÁý¤¨¤¿¿©ºà¤ä¡¢´ü¸Â¤®¤ìÍ½È÷·³¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤Î¼Ä¤¨¤ê¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼Ä¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¥¹¥Ã¥¥êÊÝ¤Ä3¤Ä¤Î´ÊÃ±¤Ê½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§½ÄÄ¹¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤â¥à¥À¤Ê¤¯³èÍÑ
ºòº£¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢±ü¹Ô¤ò¿¼¤¯¤·¤Æ¼ýÇ¼ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ë±ü¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÃá½ø¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢±ü¤Ë¿©¤Ù¤«¤±¤ä´ü¸Â¤®¤ì¤Î¥Ó¥ó¤Å¤á¤Ê¤É¤¬ÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÆ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î±ü¤Þ¤Ç³èÍÑ
¤½¤³¤Ç¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ½ÄÄ¹¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢¸ËÆâ¤ÎÃª¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡ü¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾åÃÊ±ü¤â¥é¥¯¤Ë¼è¤ì¤ë
¾åÃÊ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¤¬Äã¤¤»ä¤Ç¤â¡¢±ü¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤µ¤º¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡§Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤Ç¡¢´ü¸Â¤®¤ì¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤®¤ì¤òËÉ¤°
»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö·ÏÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤Çã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ç1¤Ä1¤Ä¤Ë½»½ê¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¥à¥ÀÇã¤¤¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤®¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö»È¤Ã¤¿¤éÌá¤¹¡×ºî¶È¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ÏÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤Ï°ìÅÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢Ë»¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡üÄê°ÌÃÖ´ÉÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÌîºÚ¼¼¼ýÇ¼¤Î¥³¥Ä
ÌîºÚ¼¼¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é¸«ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½»½ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¤¤«¤±¤Î¿©ºà¡¢Ãæ±û¤ÏÍÕÊª¤ä¥¥Î¥³Îà¤Ê¤É¾ÃÈñ¤¬Áá¤¤¿©ºà¡¢±ü¤ÏÆü¤â¤Á¤¹¤ëº¬ºÚÎà¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥®¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¼¼¤Î¼ýÇ¼¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»æÂÞ¡×¡£ÌîºÚ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢±ø¤ì¤¿¤é¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¤Î»æÂÞ¤Ï¼ê·Ú¤Ë¥«¥Õ¥§É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§ËèÆü¡Ö1Ê¬¤À¤±¡×¤Õ¤ÁÝ½ü¤ò½¬´·¤Ë
Ç¨¤é¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Æü1²ó¡¢Ãª1ÃÊ¡¢¥±¡¼¥¹1¸Ä¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç1¤«½ê¤Õ¤¯¤³¤È¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤±ÊÄ¤á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë1Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ä¤¤¤ÇÁÝ½ü¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ò±ü¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁÝ½üÊýË¡¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ò¤¹¤Ã¤¤êÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª