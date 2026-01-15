¡Ö1·î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÁý¤¨¤¿¿©ºà¤ä¡¢´ü¸Â¤®¤ìÍ½È÷·³¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤Î¼Ä¤¨¤ê¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼Ä¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¥¹¥Ã¥­¥êÊÝ¤Ä3¤Ä¤Î´ÊÃ±¤Ê½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

1¡§½ÄÄ¹¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢±ü¹Ô¤­¤â¥à¥À¤Ê¤¯³èÍÑ

ºòº£¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢±ü¹Ô¤ò¿¼¤¯¤·¤Æ¼ýÇ¼ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ÏÂç¤­¤¤¤Î¤Ë±ü¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÃá½ø¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢±ü¤Ë¿©¤Ù¤«¤±¤ä´ü¸Â¤®¤ì¤Î¥Ó¥ó¤Å¤á¤Ê¤É¤¬ÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û±ü¹Ô¤­¤Î¤¢¤ëÆ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î±ü¤Þ¤Ç³èÍÑ

¤½¤³¤Ç¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ½ÄÄ¹¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢¸ËÆâ¤ÎÃª¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¡Ö¥­¥ì¥¤¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Î¼ïÎà¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£

¡ü¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾åÃÊ±ü¤â¥é¥¯¤Ë¼è¤ì¤ë

¾åÃÊ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¤¬Äã¤¤»ä¤Ç¤â¡¢±ü¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿­¤Ð¤µ¤º¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2¡§Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤Ç¡¢´ü¸Â¤®¤ì¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤®¤ì¤òËÉ¤°

»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö·ÏÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤Çã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ç1¤Ä1¤Ä¤Ë½»½ê¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¥à¥ÀÇã¤¤¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤®¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢½»½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö»È¤Ã¤¿¤éÌá¤¹¡×ºî¶È¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ÏÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤Ï°ìÅÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤­¤¯¡¢Ë»¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¡üÄê°ÌÃÖ´ÉÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÌîºÚ¼¼¼ýÇ¼¤Î¥³¥Ä

ÌîºÚ¼¼¤Ï°ú¤­½Ð¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é¸«ÅÏ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½»½ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¤¤«¤±¤Î¿©ºà¡¢Ãæ±û¤ÏÍÕÊª¤ä¥­¥Î¥³Îà¤Ê¤É¾ÃÈñ¤¬Áá¤¤¿©ºà¡¢±ü¤ÏÆü¤â¤Á¤¹¤ëº¬ºÚÎà¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥®¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌîºÚ¼¼¤Î¼ýÇ¼¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö»æÂÞ¡×¡£ÌîºÚ¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢±ø¤ì¤¿¤é¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¤Î»æÂÞ¤Ï¼ê·Ú¤Ë¥«¥Õ¥§É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

3¡§ËèÆü¡Ö1Ê¬¤À¤±¡×¤Õ¤­ÁÝ½ü¤ò½¬´·¤Ë

Ç¨¤é¤·¤¿¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Æü1²ó¡¢Ãª1ÃÊ¡¢¥±¡¼¥¹1¸Ä¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç1¤«½ê¤Õ¤¯¤³¤È¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤±ÊÄ¤á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë1Ê¬¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Ä¤¤¤ÇÁÝ½ü¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤­¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

ÎäÂ¢¸Ë¤ò±ü¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Äê°ÌÃÖ´ÉÍý¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁÝ½üÊýË¡¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ò¤¹¤Ã¤­¤êÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª