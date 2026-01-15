¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡¢1Ëü±ßÂæ¤Ç¡Ö¼«Âð¥Æ¥ì¥Ó¤ò±Ç²è´Û¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¤¾
ËÜÆü2026Ç¯1·î15Æü¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦ºÇÂç120W½ÐÎÏ¡¦Bluetooth 5.4ÅëºÜ¤ÇÍ¥½¨¥³¥¹¥Ñ¤ÊPhilips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Î¡ÖSoundBar 2.0 TAB5109¡×¤¬¡¢¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤ËºÇÂç120W¤ÎÇ÷ÎÏ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£Philips¤ÎŽ¢SoundBar 2.0 TAB5109Ž£¤¬37¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Philips¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Î¡ÖSoundBar 2.0 TAB5109¡×¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤¬¤éºÇÂç120W½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇ¿·¤ÎBluetooth 5.4¤òÅëºÜ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óPC¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë1Âæ¤¬37¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢²£Éý¤òÍÞ¤¨¤¿¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Àß·×¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç120W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿2.0ch¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë3D¥µ¥é¥¦¥ó¥Éµ»½Ñ¡ÖDTS Virtual:X¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë3D¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë3D¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Bluetooth 5.4ÅëºÜ¤Ç¥Ç¥¹¥¯ÍÑÅÓ¤Ë¤âÂÐ±þ
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ë¤ÏºÇ¿·µ¬³Ê¤ÎBluetooth 5.4¤òºÎÍÑ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÌµÀþÀÜÂ³¤·¤Æ²»³ÚºÆÀ¸¤ä¥²¡¼¥àÍÑ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÙ±ä¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°²è»ëÄ°¤ä¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢PC¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£1Âæ¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç120W½ÐÎÏ¤ÈBluetooth 5.4¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Philips¤Î¡ÖSoundBar 2.0 TAB5109¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÍÑÅÓ¤ÎÉý¤¬¹¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥¹¥¯ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢²»´Ä¶¤ò¼ê·Ú¤ËÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
