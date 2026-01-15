Ç¤Ë¡Ø¤ª¼ê¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¡¢¥¹¥ê¥¹¥ê¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¤ÎÀ¼¡ÖÇ´¶ËþºÜ¤Ç¤¤¤¤¤Í£÷¡×¡Ö¥¹¥ê¥¹¥ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È25ËüºÆÀ¸
¤ª¤ä¤Ä¤òÌã¤¨¤ë»þ¤À¤±¤ª¼ê¤ä¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ç¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅ¬Åö¤¹¤®¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç25.8ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í～¡×¡ÖÅ¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤Æ¤ë½ê²Ä°¦¤µ°î¤ì¤Æ¤ë¤Í～w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ç¤Ë¡Ø¤ª¼ê¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¡¢¥¹¥ê¥¹¥ê¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¡Û
¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ï¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¯¤ß¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¬Åö¤¹¤®¤ë¤ª¼ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤òÌã¤¨¤ë»þ¤À¤±¡¢¤ª¼ê¤ä¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¡©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ë¤ªºÂ¤ê¡¦¤ª¼ê¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¡¦¥¹¥ê¥¹¥ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¤ªºÂ¤ê¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ï¥¹¥Ã¤È¤ªºÂ¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡¢¤ª¼ê¡ª
¤½¤ó¤Ê¸¤¤¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤³¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤ª¼ê¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤ª¼ê¤Ï¤è¤½¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶ÈÌ³Åª¤ÊÅ¬Åö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤Þ¤¿Å¬Åö¤Ê¤ª¼ê¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¬Åö¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¬Åö¤¹¤®¤Æ»ëÄ°¼Ô¤âÇú¾Ð¤ÎÍò¡ª
¤½¤ó¤ÊÅ¬Åö¤Ë¤ª¼ê¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥ê¥¹¥ê¤À¤±¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤È´é¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¥¹¥ê¥¹¥ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤Ç¤¹¡Ä¡ª
Å¬Åö¤Ë¤ª¼ê¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ë¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤¬Å¬Åö¤Ë¤ª¼ê¤ä¥¹¥ê¥¹¥ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ÅÁð¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ª¼ê¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤Î¡¢¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö±öÂÐ±þ¤Ê¡Ö¤ª¼ê¡×¤¬¥Í¥Ã¥³¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤♡¡×¡Ö¥¹¥ê¥¹¥ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¯¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òÌã¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¯¤ß¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£