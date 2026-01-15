¹â»Ù»ýÎ¨Íê¤ê¤ÎË½Áö¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡×¤¬¸å¸«¿Í¤ÎËãÀ¸»á¤ËÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯²ò»¶¤Î·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±
¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£±¿Í¤À¤±¡©
£³Ï¢µÙÄ¾Á°¤Î£±·î£¹Æü23»þ¡¢¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡¢23ÆüÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡Ä£²·î¾åÃæ½Ü¤ËÅê³«É¼¤Î¸ø»»¡Õ¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤ë¤È±ÊÅÄÄ®¡¦²â¤¬´Ø¤ÏÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ç25Ç¯10·î¤ÎÀ¯¸¢È¯Â°ÊÍè¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç£¶¡Á£·³ä¤È¶þ»Ø¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ê64¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ½»»°Æ¡¢ÀÇÀ©²þÀµ°Æ¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊºòÇ¯12·î26Æü¡Ë¡Ö¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢À¯ºö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡Ê1·î5Æü¡Ë¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡Ç26Ç¯ÅÙÍ½»»À®Î©¤Ë°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÉÇä¤Î°ìÊó¤Ï´ÑÂ¬µ»ö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¡¢Íâ10Æü¤Ë¿®ØáÀ¤òÁý¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬¡Ô½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¦ÁíÁªµó¤Î¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ¤È¤·¤Æ³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ë¡Ö»êµÞ¤ÎÏ¢Íí¡×¤È¤·¡¢¡ÔºÇÂ®¤ÎÆüÄø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤ä¶È¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤ò´Þ¤á½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Õ¤È½°±¡Áª¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦»öÌ³Ï¢Íí¤òÄÌÃ£¡£
¡ÖÁíÌ³¾Ê¤ÎÄÌÃ£Ê¸¤Ë¡ØÊóÆ»°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ½Ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´±Å¡¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´±Ë¼Ä¹´±¤Ï²ò»¶¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸«¤ë¤Ù¤¡£
¤¿¤À¡¢ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ê85¡Ë¤äÁªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë´´»öÄ¹¤ò»Ï¤áÅÞÂ¦¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸õÊä¼ÔÁªÄê¤äÁªµó¸øÌó¤ÎºöÄê¤Ê¤É¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÅÞÂ¦¤À¡£»öÁ°Ï¢Íí¤â¤Ê¤¯ËãÀ¸»á¤ÏÀûÌÓ¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤¿Ä´À°Ìò¤ÎÉÔºß¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦°÷¡Ë
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡Ê56¡Ë¤¬ÃÎ¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¸å¸«Ìò¤ÎËãÀ¸»á¤ò¤Ï¤¸¤áÅÞ´´Éô¤Ë¤âº¬²ó¤·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Ï¢µÙÃæ¤Î´Ö¤Ë¤â¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤¬Éñ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬11·îÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ðÀªÄ´ºº¤À¡£
¡Ô½°µÄ±¡ 465µÄÀÊ ¡¦²áÈ¾¿ô 233¡¡¼«Ì±199¢ª260¡¡°Ý¿·34¢ª38¡¡¹ñÌ±27¢ª35¡¡»²À¯£³¢ª17¡¡Î©·û148¢ª70¡¡¸øÌÀ24¢ª18¡¡¤ì¤¤¤ï£¹¢ª£·¡¡¶¦»º£¸¢ª£µ¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ£³¢ª£µ¡Õ
ºòÇ¯12·î¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤âÂç¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¤¿º£°æ¾°ºÈÆâ³Õ»²Í¿¡Ê67¡Ë¤ä¼«Ì±ÅÞ¤òµí¼ª¤ë»öÌ³ÁíÄ¹¤¬ºòÇ¯Ëö¤«¤é¹â»Ô»á¤Ë²ò»¶¤ò¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ÍîÁªµÄ°÷¤äÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤¿µÄ°÷¤«¤é¤âÁá´ü²ò»¶¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤¦¤â¸À¼Á¤Ï¤È¤é¤»¤º¡¢Ê¹¤ÃÖ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡×¡ÊÆ±¿¦°÷¡Ë
¹ñ²ñ¤ÇÍ½»»¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð£±¥õ·î¤Ï¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ä¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤è¤¦¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎË¡°Æ¤¬¡ÖÀµÞ²á¤®¤ë¡×¤ÈÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢À®Î©¤É¤³¤í¤«¿³µÄ¤ÎÌÜ½è¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Ý¿·¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤òË¡À©²½¤µ¤»¤¿¤¤°Ý¿·Â¦¤È¡¢¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤â´Þ¤á¤ÆÅÞÆâ¤Ç»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤êÈÄ¶´¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±óÆ£¡Ê·É¡¦Êäº´´±¡¦57¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ø¤³¤Î·ï¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÁíÍý¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Ý¤±Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ£ÅÄ¡ÊÊ¸Éð¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¡¦45¡Ë¤µ¤ó¤Ï»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤ºÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æíä°×¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç°Ý¿·¤¬ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤µ¤ì¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁíÍýÂ¦¶á¡Ë
Ì¤¤À¹â»Ô»á¤Î¸ý¤«¤é²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë26Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Äê¤À¡£²¿¤òÁèÅÀ¤Ë¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºê ÂçÊå