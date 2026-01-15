Ç¤È¡ØÆ°ÊªÉÂ±¡¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°3Áª¡¡Äê´üÅª¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤ÍýÍ³¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤â²òÀâ
1. ¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤È¤
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡ÖÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¼À´µ¤ä¤±¤¬¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¤¡¢¶ì¤·¤½¤¦¸ý¤ò³«¤±¤Æ¡Ö¥Ï¥¢¥Ï¥¢¡×¤È¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë Àå¤ä»õ·Ô¤¬»ç¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¿´Â¡ÉÂ¤äÇÙ±ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡¢áÛÚ»¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤ ÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ ¤è¤À¤ì¤òÂçÎÌ¤Ë¿â¤é¤¹ ¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥¬¥¯¥¬¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Æ¤ó¤«¤ó¤äÇ¾¼ðáç¡¢Í³²¤Ê¤â¤Î¡Ê»¦ÃîºÞ¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ë¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤ëÂÎ¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë ¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò°Û¾ï¤Ë·ù¤¬¤ë Æ°¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤
´ØÀá±ê¤ä³°½ý°Ê³°¤Ë¤â¡¢°ßÄ²±ê¤ä´ÎÂ¡ÉÂ¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉô°Ì¤ÎÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÓÝõ¤·¤Ê¤¤¡¢·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÇ¢¤äÊØ¤¬¿ôÆü´Ö¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ Ç¢¤Ë·ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë ·ìÊØ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë
ç¯æù±ê¤äÇ¢Æ»ÊÄºÉ¡¢¼ðáç¤È¤¤¤Ã¤¿¶²¤ì¤¬¡£¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¼õ¿Ç¤ò¡£
2.Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç
»ÒÇ¤ä¹âÎðÇ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¾å¡¢¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÄ´¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÒÇ¤Î¾ì¹ç¡Ê0～12¥ö·îÄøÅÙ¡Ë
»ÒÇ¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ´¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´óÀ¸Ãî¤ä´¶À÷¾É¤ÎÍÌµ¤Î³ÎÇ§¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢À¸³è´Ä¶¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´ÇÛ»ö¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤ÐÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤¬À®Ä¹¤·¡¢ÀÀ®½Ï¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ¸¸åÈ¾Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈòÇ¥¡¦µîÀª¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¸¿£´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¡¢È¯¾ð´ü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢´ü¡Ê7ºÐ°Ê¾å¡Ë
¹âÎð¤ÎÇ¤Ï¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤ä¹Ã¾õÁ£¼À´µ¡¢´ØÀá±ê¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ì±Õ¡¦Ç¢¸¡ºº¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤µ¤¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡É¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3.Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ
1～7ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ç¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯1²ó¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÇ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯2²óÄøÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤ÇÄê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À®Ç¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯1²ó¤ÎÀÜ¼ï¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ç¡¦»ô¤¤¼çÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ½Å¤äÂÎ²¹Â¬Äê¡¢¿¨¿Ç¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¸¡ºº¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÕÂ¡¤ä¾Ã²½´ï¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤ä¡¢¿´Â¡¤ä¹ü¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½Ã°å»Õ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Äê´üÅª¤ÊÄÌ±¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Áá´üÈ¯¸«¤Ç¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë
Äê´üÅª¤ËÄÌ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç°ÛÊÑ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤ä¹Ã¾õÁ£¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢½é´üÃÊ³¬¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë
ÈîËþ¤ä»õ¼þÉÂ¡¢Ç¢Ï©¼À´µ¤Ê¤É¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë½Ã°å¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¤Î²þÁ±ºö¤ä¥±¥¢ÊýË¡¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Î·Ú¸º
Æ°ÊªÉÂ±¡¤¬ ¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡É ¤ÈÇ¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¿Ç»¡¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡¢½Ã°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
²áµî¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤äÄË¤ß¤«¤é¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¸ÆµÛº¤Æñ¤ä½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÇÓÝõ¤ÎÊÑ²½¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤äÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ±¡¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)