¿ùÊÂ¶è¤ÎÃóÎØ¾ì´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¡ªÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
ÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Å¾¼ÖÃó¼Ö¾ìÅù¤Î´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡Ë¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃóÎØ¾ì±¿±Ä¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ö¿ùÊÂ¶è»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡ÊÃóÎØ¾ì´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡Ë¡×
»ØÄê´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Á2031Ç¯3·î31Æü¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§¿ùÊÂ¶èÎ©¼«Å¾¼ÖÃó¼Ö¾ìÅù 26»ÜÀß
ÁªÄê»ö¶È¼Ô¡§ÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÃóÎØ¾ìÁí¹ç´ÉÍý¡¦±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNCD¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤è¤ê¡¢¶èÎ©¼«Å¾¼ÖÃó¼Ö¾ìÅù¤Î¼¡´ü»ØÄê´ÉÍý¼Ô¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÅÅ¼§¥í¥Ã¥¯¼°ÃóÎØ¾ì¡ÖEcoStation21¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä·î¶ËÃóÎØ¾ì´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯°ÂÄêÅª¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤ä¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó°Æ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÄê¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
¿ùÊÂ¶è¤Ë¤è¤ëÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NCD¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´ÖÃóÎØ¾ì¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê´ÉÍý±¿±Ä¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä½ä²ó»þ¤ÎÀ¼¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ÂÄêÅª¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤â¿®Íê¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊüÃÖ¼«Å¾¼ÖÂÐºö¤Ê¤ÉÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ö¿ùÊÂ¶è»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡ÊÃóÎØ¾ì´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡Ë¡×ÁªÄê¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿ùÊÂ¶è¤ÎÃóÎØ¾ì´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¡ªÆüËÜ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ appeared first on Dtimes.