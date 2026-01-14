¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¦ÏÂ¶õ´Ö¤Ç½ñÆ»ÂÎ¸³¡ª´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ
Treasure Japan¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤Î»û±¡¤äÆüËÜ²È²°¤Ç½ñÆ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ3·î¤è¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ç¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¤Î½ñÆ»Ê¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ÈÀº¿À¤Ë¿¼¤¯¿È¤òÃÖ¤¡¢ËÜµ¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¿ÍÀ¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÆüËÜÂÎ¸³¡É¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÁØ¸þ¤±¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
Treasure Japan¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥×¥í¤Î½ñÆ»²È¤¬´Æ½¤¡¦»ØÆ³¤·¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÀß·×¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢µÇ°¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼À©ºî¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÂÎ¸³¼«ÂÎ¤¬1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤ë¡£
Treasure Japan¤Î½ñÆ»ÂÎ¸³¤Ï¡¢1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÏÂÉþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢ËÏ¤òËá¤ê¡¢¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢É®¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÂçÉ®¤Ç°ìÊ¸»ú¤ò´øÝÝ¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀº¿ÀÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡È¾ì¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í²ÈÂ²¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö¿¼¤¤ÆüËÜ¤Î»þ´Ö¡×
2025Ç¯12·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë»û±¡¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿½ñÆ»ÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âËÏ¤Î¹á¤ê¤È¾ö¤Î´¶¿¨¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¡È¿¼¤¤»þ´Ö¡É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ò¤È»þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î½ñÆ»Ê¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
½ñÆ»¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊºÁÁµ¤äÌÛÁÛ¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤¿¤À¸ÆµÛ¤È»ÑÀª¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É®¤ò»ý¤ÄÁ°¤Î¿´¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡ÈÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¡É¤³¤½¤¬¡¢¿¼¤¤½¸Ãæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂçÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
3·î¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÀß·×¡¦¹½À®²ÄÇ½¡£²ñ¾ì¡¢¿Í¿ô¡¢½êÍ×»þ´Ö¡¢ÏÂÉþ¡¢ºÁÁµ¡¢»£±Æ¡¢µÇ°ºîÉÊÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢¡È¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ëÆüËÜÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ç¤ÎVIP¸þ¤±Ê¸²½ÂÎ¸³¡¢¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤äµÇ°Î¹¹Ô¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¢´ë¶È¤ÎÌò°÷¸¦½¤¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÎ¹¹Ô¡¢³Ê¼°¤¢¤ëÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¡£Treasure Japan¤Î³èÆ°
Treasure Japan¤Ï¡¢¼ý±×»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±½ñÆ»¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¡¢´ë¶È¸þ¤±½ñÆ»¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÅ¸³«¡£»û±¡¤ä¸ÅÌ±²È¤Ê¤É¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª½ñÆ»¤Î»ØÆ³¡¢ÏÂ»æ¤ä½ñ²è¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÈþ½ÑºîÉÊ¤ä¥¢¡¼¥È¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¸þ¤±½ñÆ»¡¦ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¾µ·Ñ¡¦¹ñºÝ¸òÎ®³èÆ°¤â¼Â»Ü¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜÅÁÅýÊ¸²½¤ò³Ø¤Ü¤¦¡×½ñÆ»ÉôÌç¤Î¼ø¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½ñÆ»Å¸¤ä»ÔÌ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÂçÉ®ÂÎ¸³¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀº¿ÀÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ñÆ»Ê¸²½ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Treasure Japan HP¡§https://treasure-japan.jp
(Higuchi)