¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡×¤¬¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹3¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ
1·î23Æü¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¡×¡£1·î23Æü(¶â)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALMOND MEISTER Refined(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É)¡×¤Ï¡¢ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¤ÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£1·î¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼·î´Ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤¦¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¿·ºî¤ÇÁ´3¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¿¤¸¤Þ¤Ò¤í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¤¤¤º¤ì¤â1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿¹ ¥¯¥Ã¥¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ãæ¿È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¿Ô¤¯¤·¤Î²Ä°¦¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÇÀ±à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿É÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢6¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È1¼ïÎà¤ÎÌ£ÉÕ¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£²Á³Ê¤Ï1´Ì2,800±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤È¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥é¥ó¥°¥é¥ó¥¿¥ó(¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥·¥ç¥³¥é)¡×¡¢ÆÃ¼ìÀ½Ë¡¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÁÇºà´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ö¡¼¥ë¡×¡¢ÁÆ¹ï¤ß¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¥µ¥Ö¥ì(¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥·¥ç¥³¥é)¡×¡¢±öÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥Ì¥¬¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¬¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Äã²¹¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤òÅìµþÅÔ»º¤Î¤µ¤¯¤é¤Î²Ö¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¼ÑÍí¤á¤¿¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡ÖÅìµþ¥Ï¥Ë¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥Ã¥Ä²Û»Ò¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿¹ ¥«¥«¥ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ë2ÁØ¤Î¥·¥ç¥³¥é¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿²Û»Ò¤Ç¡¢1Î³¤º¤Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼Êñ¤ß¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¹á¤Ð¤·¤¯ßäÀù¤·¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
5¸ÄÆþ¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¡¢¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï600±ß(ÀÇ¹þ)¡£
³Æ¼ï¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À10¸ÄÆþ¥¿¥¤¥×¡Ö3¼ï(¥·¥ç¥³¥é/¥¥ã¥é¥á¥ë/¥Ù¥ê¡¼)¡×¤Ï1,200±ß(ÀÇ¹þ)¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿¹ ¥Ç¡¦¥¯¥í¥ï¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ò¥À¥¤¥¹¾õ¤ËºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¡¢3¼ïÎà¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·¥ç¥³¥é¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3¸ÄÆþ(¥À¡¼¥¯¡¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¿¥¥ã¥é¥á¥ë³Æ1¸Ä)¡×¤Ï750±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¡Ö6¸ÄÆþ(¥À¡¼¥¯¡¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¿¥¥ã¥é¥á¥ë³Æ2¸Ä)¡×¤Ï1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡£ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¤Ç¤Ï²Û»Ò¤Ë¹ç¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³ÆÅ¹¤Ç¼Â»Ü
¤Þ¤¿¡¢ALMOND MEISTER Refined ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó1¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë1·î23Æü(¶â)¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼1¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÀÇ¹þ1,080±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå400Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥³¥¯¡¢¶ìÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â1·î19Æü(·î)¤«¤é³«ºÅ¡£¤³¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý¤ÏÀÇ¹þ1,080±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¿¹ ¥Ç¡¦¥¯¥í¥ï¡×1¸Ä¤È¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¤Î°ÕÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥ß¥Ë¤·¤ª¤ê¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¤Î¤Û¤«¡¢¿·½É¹âÅç²°Å¹¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¢¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÅ¹ÀèÃå123Ì¾¸ÂÄê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤À¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Â£¤êÊª¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤¤¤«¤¬¡£
¢£¡ÖALMOND MEISTER Refined¡×¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¡§¢©120-8501 ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3-92 ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤ 1F
¿·½É¹âÅç²°Å¹¡§¢©151-8580 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-24-2 üâÅç²° ¿·½ÉÅ¹ B1F
Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ7-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹ ¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ë¥·¥§ 1F
¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹¡§¢©190-0012 ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®2-1-1 ¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹ 1F
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡§¢©530-8202 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-1 Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ B1F
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.almondmeister.com/onlineshop-top
(»³ºêÀµÏÂ)