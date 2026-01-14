¡ÚÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Û ±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î²»³ÚÃ´Åö¡¦¸¶ËàÍøÉ§»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç³«ºÅ¡ª
¤³¤À¤ï¤ê¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ
ÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¶ËàÍøÉ§»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤ò¡¢1·î17Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î²»³ÚÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢Âè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²»³Ú²È¡¦¸¶ËàÍøÉ§»á¡£º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æ±»á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù¤äËÜÊÔ¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ë¤Ï¡¢Á´¥·¥¢¥¿¡¼¤ËºäËÜÎ¶°ì»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤òÄÉµá¤·¤¿²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSAION-SR EDITION-¡×¤òÅëºÜ¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸¶ËàÍøÉ§»á¤¬¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²»³Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Æ±ºî¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î²»¤¬Î³¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Î²»¶Á¤òÃ´Åö¤·¤¿Çò¼è¹×»á¤Ï¡¢¡ÖÎëÂÀ¸Ý¤Î²»¤äÂ¤òÆ§¤à²»¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¤³¤Î·à¾ì¤Ç¤ÏÇ¡¼Â¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¸·¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾Þ»¿¡£¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇÅ¬¤Ê²»¶Á´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å±Ç¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸¶ËàÍøÉ§»á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ï¡¢1·î17Æü(ÅÚ)19:00¡Á¤Ç¡¢ËÜÊÔ¾å±ÇÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ß¡¢23:10º¢¤Î½ª±Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁ¶â¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó)¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¡¢CLASS S¤¬6,500±ß¶Ñ°ì¡¢CLASS A¤¬4,500±ß¶Ñ°ì¤Ç¡¢²ñ°÷ÎÁ¶â¡¦³ä°ú¡¦¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¾·ÂÔ·ô»ÈÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£¾å±Ç³«»Ï¤Î1»þ´ÖÁ°¤«¤é¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
CLASS S¤Î¿Í¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOVERTURE¡×¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¸ø¼°HP¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î15Æü(ÌÚ)0:00¤è¤ê¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¸ø¼°HP¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤Ï¡¢1·î14Æü(¿å)21:00¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£·à¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤«¤é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·à¾ìÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
[caption id="attachment_1513583" align="aligncenter" width="600"] ©µÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ©2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ[/caption]
¸å¤Ë¹ñ¤ÎÊõ¤È¤Ê¤ëÃË¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤¶¤ëÈþ¤·¤¤´é¤ò¤â¤Ä´îµ×Íº¤Ï¡¢¹³Áè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ç¡¢È¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦½Ó²ð¤È½Ð²ñ¤¦¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ì¶Ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤âºÍÇ½¤â°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢·Ý¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡£
Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤Î¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤ÎÀ¤³¦¡£·ì¶Ú¤ÈºÍÇ½¡¢´¿´î¤ÈÀäË¾¡¢¿®Íê¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡£¤â¤¬¤¶ì¤·¤àÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È´¶ÎÞ¡É¤È¡ÈÇ®¶¸¡É¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÂ¸ºß¡È¹ñÊõ¡É¤Ø¤È¶î¤±¤¢¤¬¤ë¤Î¤«¡©°µ´¬¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢´Ñ¤ë¼ÔÁ´¤Æ¤Îº²¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡½¡½¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
´ÆÆÄ¤ÏÍûÁêÆü»á¤Ç¡¢´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡¢½Ó²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡¢¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢»°±ºµ®Âç¤µ¤ó¡¢¸«¾å°¦¤µ¤ó¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¸¶ËàÍøÉ§»á¡£²»¶Á¤ÏÇò¼è¹×»á¤À¡£
¸¶ËàÍøÉ§»á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¤äËÜÊÔ²»³Ú¤ÎÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸¶ËàÍøÉ§»á¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç
Æü»þ¡§1·î17Æü(ÅÚ)19:00¡Á ¢¨23:10º¢½ª±ÇÍ½Äê
²ñ¾ì¡§109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®°ìÃúÌÜ29ÈÖ1¹æ ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼9F¡¦10F
109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉHP¡§https://109cinemas.net/premiumshinjuku
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOVERTURE¡×¡§https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html
(º´Æ£¤æ¤ê)